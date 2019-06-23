بومبيو: واثقون من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل صعوده الطائرة "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا"، وفق وكالة "رويترز".

ومضى يقول "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".



وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، خلال تحليقها فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.