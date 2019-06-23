فيديو.. غياب بلهندة الأبرز في نشرة "العين الرياضية" لكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية، تطالعون عناوين مختلفة. البداية مع منتخب المغرب الذي تأكد افتقاده لخدمات يونس بلهندة خلال مواجهة ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة. بدوره، تصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولى التي يتواجد فيها أصحاب الأرض مصر، بانتصاره على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0. وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة عبر الفيديو التالي:

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