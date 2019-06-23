دبي على موعد مع مفاجآت "مهرجان الصيف" في 200 وجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالا جماهيريا كبيرا على مهرجان "مفاجآت صيف دبي"، الذي سيستمر على مدار 6 أسابيع في 200 مركز جذب تقام بها الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية على مستوى الإمارة، ومن المقرر أن ينظم المهرجان على هامش الفعاليات احتفالات ترفيهية للأطفال في مركز "عالم مدهش" التي ستكون مجانية بسبب مرور 20 عاما على افتتاحه.

من جانبها، أكدت سهيلة صقر غباش، مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن دورة هذا العام تركز على الهدف الأساسي الذي انطلق المهرجان لأجله منذ 22 عاما، وهو تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عائلية صيفية، لافتة إلى أنه تم طرح 200 نقطة جذب للزوار من خلال العروض والحملات الترويجية.

وأشارت غباش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن جدول الفعاليات سيكون حافلا بالأنشطة التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار، موضحة أن الفنادق والمناطق الترفيهية وقطاع التجزئة كذلك ستشهد سلسلة من العروض لتتكامل تجربة الزائر.