- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2019/6/23 10:20 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو
حذر حزب الآفاق الوطني، الذي يتزعمه الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، من مغبة التدخل في شؤون ولاية غلمدغ الخاصة.
وأعرب الحزب في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن قلقه العميق تجاه الوضع القائم في ولاية غلمدغ عقب زيارة وفد حكومة مقديشو لمدينة "طوسمريب" العاصمة الإدارية للولاية لتنظيم انتخابات رئاسية في شهر يوليو/تموز المقبل.
وحذر الحزب من العواقب الوخيمة التي تنتج عن تجاوز القانون الفيدرالي، مطالبا في الوقت ذاته الرئيس فرماجو بوقت كافة التدخلات في شؤون الولايات الإقليمية الفيدرالية في البلاد عموما وولاية غلمدغ على وجه الخصوص.
وناشد الحزب في بيانه السياسيين والأعيان وشيوخ العشائر ومختلف شرائح المجتمع في ولاية غلمدغ حفاظ الأمن والاستقرار في المنطقة والابتعاد عن كل ما من شأنه زرع الفتن بين أبناء الولاية.
من جانب آخر، وعلى الصعيد ذاته سافر رئيس ولاية غلمدغ "أحمد دعاله غيله حاف" اليوم الأحد برا من مدينة طوسمريب برفقة عدد من نواب الولاية ومسؤولين متوجها إلى مدينة غالكعيو بعد رفضه اللقاء بوفد حكومة مقديشو الذي يترأسه وزير الداخلية.
وكان رئيس الولاية حاف قد أعلن رفضه تحديد حكومة فرماجو موعدا لإجراء الانتخابات في ولايته، مؤكدا أن ذلك من اختصاص قيادة الولاية وفق الدستور الفيدرالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب صومالي يحذر فرماجو من تدخله في شؤون غلمدغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.