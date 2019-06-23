مقتل 10 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب الإرهابية

قتل 10 جنود صوماليين، اليوم الأحد، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر استهداف سيارتهم من قبل مقاتلي حركة الشباب الإرهابية بعبوة ناسفة في إقليم باي في ولاية جنوب غرب الصومال، حسب مصادر أمنية.

وأفادت المصادر لمراسل "العين الإخبارية" بأن سلسة من الهجمات نفذتها حركة الشباب الإرهابية اليوم، هاجم خلالها مسلحون تابعون للحركة قافلة تضم قوات إثيوبية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم".

كما تعرضت قوات من ولاية جنوب الغرب لهجوم في الطريق الذي يربط مدينة “بورهكبه” ببيدوا عاصمة الولاية المؤقتة.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم الذي شنه مسلحو حركة الشباب الإرهابية على القوات الإثيوبية التابعة للاتحاد الأفريقي وقع في ضواحي مدينة “بورهكبه”، حيث دارت بين الطرفين اشتباكات أسفرت عن خسائر لم يكشف النقاب عنها حتى الآن.

وتبنت حركة الشباب الإرهابية، في بيان نشرته على موقع "صومال ميمو" التابع لها، المسؤولية عن الهجومين اللذين وقعا في إقليم باي بجنوب غرب الصومال.

وذكرت الحركة أنها قتلت جنودا إثيوبيين وآخرين تابعين لولاية جنوب غرب الصومال.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب القوات الأفريقية في الصومال حول تفاصيل الهجمات.