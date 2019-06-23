سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2019

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه المصري، ليحافظ الجنيه على مكاسبه أمام العملة الخضراء، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وشهد سوق النقد المصري خلال الفترة الأخيرة موجة تراجعات للدولار، وبلغت أكثر من جنيه واحد و10 قروش منذ بداية العام الحالي.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك التعمير والإسكان ومصر إيران وعودة وكريدي أجريكول والبركة.

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وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار وبلغ عند الشراء 16.71 جنيه، مقابل 16.81 جنيه للبيع، وفق بيانات المصرف.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك الشركة المصرفية العربية للشراء 16.69 جنيه مقابل 16.79 جنيه للبيع.

وفي بنوك المصرف المتحد والتجار الدولي مصر والأهلي الكويتي استقر سعر الدولار للشراء عند 16.64 جنيه للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر شراء اليورو للشراء ليبلغ 18.78 جنيه مقابل 19 جنيها للبيع، كما ارتفع متوسط سعر شراء الإسترليني إلى 21 جنيها مقابل 21.35 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، بلغ متوسط سعر الريال السعودي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.53 جنيه مقابل 4.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 54.75 جنيه وتراجع سعر البيع ليسجل 55.15 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.