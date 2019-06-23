محرز بطل البريمييرليج.. سلاح "الخضر" في أمم أفريقيا 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي سلاح الخضر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبل. وتلعب الجزائر أمام كينيا يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة باستاد الدفاع الجوي. ويشارك محاربو الصحراء بالبطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السنغال وتنزانيا. ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن رياض محرز نجم منتخب الجزائر قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر.

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