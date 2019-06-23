بومبيو ساخرًا من خريطة ظريف: رسوم أطفال

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، الخريطة التي نشرها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتظهر دخول طائرة أمريكية مسيرة الأجواء الإيرانية بأنها "تشبه رسوم الأطفال".

وكان جواد ظريف، نشر خريطة على "تويتر"، اليوم الأحد، تظهر حادثة وقعت عند الحدود تتعلق بدخول "طائرة تجسس مسيّرة" من طراز "إم كيو 9" مجال بلاده الجوي في 26 مايو/أيار الماضي رغم توجيه تحذيرات عدة لها.

وقال بومبيو للصحفيين أثناء مغادرته بلاده متوجها إلى السعودية والإمارات: "لقد شاهدتم الخريطة المشابهة لرسوم الأطفال التي عرضها ظريف وتتناقض تماما مع تفوق ومهنية الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات"، مضيفا أن الخريطة "يجب ألا تترك شكاً لدى أحد حول أين كانت تلك الطائرة غير المسلحة، كانت تحلق في الأجواء الدولية".

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ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، الأحد، إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وتشكيل تحالف استراتيجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال بومبيو قبيل صعوده الطائرة، إنه يسعى خلال زيارته إلى الشرق الأوسط إلى تشكيل تحالف يضم دول الخليج وشرق آسيا وأوروبا للرد على السياسات الإيرانية العدائية.

وأضاف أن الإيرانيين ليس لديهم أي مصداقية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بإسقاط الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن إيران ستواصل عرض الأخبار المزيفة ويجب أن نضمن أن الإعلام يميز ما هو صحيح.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه ستكون هناك سلسة جديدة من العقوبات على طهران لحرمانها من الموارد لتمويل الإرهاب وتصنيع السلاح النووي.