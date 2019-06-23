شكرا لقرائتكم خبر عن أوغلو سعيداً بالفوز: «كل شيء سيصبح جميلاً جداً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن سعادته بفوز مرشح حزبه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، وفق نتائج شبه نهائية.

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وكتب قليجدار أوغلو في تغريدة على «تويتر»، معلقا على نتائج انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول: «كل شيء سيصبح جميلاً جداً»، في إشارة منه إلى شعار الحزب في الحملة الانتخابية.

وقال: «كنا قلنا إن كل شيء سيصبح جميلاً جداً، وها قد صار كل شيء جميلاً جداً».

وقد أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.