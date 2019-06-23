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بومبيو يتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث التوتر مع إيران

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأحد) أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث الأزمة مع إيران.

وقال للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن «سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه إستراتيجيا، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي» بشأن إيران. وتابع أنه سيزور البلدين «الحليفين القريبين» في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة (الثلاثاء).

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ويزداد التوتر حدة بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أمريكية.

وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

ويلي إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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