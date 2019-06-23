شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث التوتر مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأحد) أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث الأزمة مع إيران.

وقال للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن «سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه إستراتيجيا، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي» بشأن إيران. وتابع أنه سيزور البلدين «الحليفين القريبين» في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة (الثلاثاء).

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ويزداد التوتر حدة بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أمريكية.

وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

ويلي إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها.