بو حبيب: غلطة واحدة قد تُشعل الحرب بين الولايات المتحدة وايران

اكد السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبدو واضحا انه لا يريد الحرب وايران كذلك لا تريدها، نفس الأمر بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ والشعب الاميركي لا يريدون الحرب، مشيرا الى وجود بعض أصدقاء ترامب في المنطقة، وشخصيات مثل بولتون، يريدون الحرب ويسعون اليها.
واضاف في حديث تلفزيوني :"الحرب لن تغيب فقط لان الطرفين لا يريدونها، لان غلطة واحدة ووحيدة، قد تؤدي الى حرب، او ربما قد يقوم طرف ثالث بالتدخل عبر عمل ارهابي وتُتهم إيران، وستبدأ الحرب مباشرة"، داعيا الجميع للتنبه من خلق الاعذار للحرب.
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