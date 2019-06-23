قدامى القوات: لينتبه اللبنانيون مما يحاك لهم عبر النازحين واللاجئين

أعلنت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية" أنه "بمناسبة ذكرى الهجوم على تل الزعتر تقف الهيئة باجلال امام مئات الشهداء والمصابين الذين قاتلوا للانتهاء من الحالة الشاذة التي عاثت خرابا لسنوات في منطقة المتن الشمالي، من قطع طرقات ومضايقات يومية للاهالي وللعابرين، وابرزها توقيف ناشر النهار غسان تويني".
وفي بيان لها، أشارت الهيئة الى أنها "تثمن الهيئة تضحيات نمور الاحرار في المعركة وقد سقط منهم ٢٢٥ شهيدا عدا عن المصابين الكثر ، ونذكر رفيقنا المصاب رئيس اركان النمور جورج اعرج ( كوجاك ) متمنين له دوام الصحة والتوفيق ، ونذكر بالخير الرفيق جورج قسيس لتضحياته في تلك المعركة التي دامت ٥٤ يوما ".
وأملت الهيئة ان "يتعظ اللبنانيون وان ينتبهوا مما يحاك لهم عبر النازحين واللاجئين ، تحت ستار دولي واقليمي بهدف توطينهم بأعذار شتى".
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