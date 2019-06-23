الدفاع المدني: انقاذ مواطن تعرض لمشكلة في مياه بحر الجية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، أنقذوا عند الساعة السابعة من مساء اليوم، مواطنا "كان يمارس هواية ​الصيد​ على عمق 40 مترا، حيث تعرض لعطل تقني في حزام الرصاص ما أدى إلى صعوده بسرعة إلى سطح ​المياه​ مقابل شاطئ الجيه- ​الشوف​، فبادر العناصر إلى مساعدته واعادته إلى العمق المطلوب للحفاظ على سلامته الشخصية واعادته إلى زورقه بسلام".

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