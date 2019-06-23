رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان "أننا على شفير انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، وبدل أن يتوحد الجميع، على العكس يختلفون على الأمور الصغيرة ويتناسون الأمور الكبيرة".
وفي كلمة له خلال حفل توزيع جائزة رمزي عيراني السنوية، اوضح عدوان "أننا سنحاول مع كل من يريد سيادة الوطن، وسنحارب مع كل من يريد أن يحارب الفساد والفاسدين، لوقف هذه المهزلة الكبيرة التي ستقضي على كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: سنحارب مع من يريد محاربة الفساد لوقف هذه المهزلة التي ستقضي على كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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