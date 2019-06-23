شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أبو العباس التركى يطالب بزيادة مخصصات الصرف الصحى للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

طالب النائب أبو العباس التركى، بزيادة مخصصات مشروعات الصرف الصحى فى الموازنة الجديدة، وزيادة التمويل الذاتى للمحافظات.

‌

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

‌

Advertisements

وقال أبو العباس التركى: "هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى تحتاج للتنفيذ والانتهاء منها، وأطالب وزارة التخطيط بزيادة الموازنة الخاصة بالصرف الصحى، وزيادة التمويل الذاتى للمحافظات، لتلبية حاجات المواطنين، ومواكبة مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها ، مطالبا الحكومة بأن تعطى أهمية لتقليص الدين فى ظل زيادة عجز الموازنة، وتقليل الاقتراض، والاستغلال الأمثل للموارد والاستفادة منها، وزيادة الدعم المخصص للفلاح المصرى.

‌

‌

‌

‌

‌