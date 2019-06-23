شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة وعبد العال يشدد على النواب الحضور غدا للتصويت على العلاوة والموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، لمجلس النواب، وأعلن أن جلسة غدا ستعقد الثانية عشر ظهرا.

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ونبه عبد العال، على النواب، على ضرورة الحضور غدا، وذلك للتصويت والموافقة النهائية على العلاوات الجديدة، بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا:" كله يحضر بكرة، وإلا ستحاسبون فى دوائركم حساب عسير"، مؤكدا أن هذا القانون سيطبق من أول يوليو المقبل.

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ويصوت أعضاء مجلس النواب غدا أيضا ، على قوانين الموازنة، والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020.

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يأتي ذلك فى الوقت الذي شهد الجلسة اليوم، وأمس، مناقشات موسعة حول الموازنة، فيما شهد المجلس أيضا اجتماع للجنة العامة بشأن الموازنة، والموازنة الخاصة بالمجلس.

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