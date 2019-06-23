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رفع الجلسة العامة وعبد العال يشدد على النواب الحضور غدا للتصويت على العلاوة والموازنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، لمجلس النواب، وأعلن أن جلسة غدا ستعقد الثانية عشر ظهرا.  

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ونبه عبد العال، على النواب، على ضرورة الحضور غدا، وذلك للتصويت والموافقة النهائية على العلاوات الجديدة، بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا:" كله يحضر بكرة، وإلا ستحاسبون فى دوائركم  حساب عسير"، مؤكدا أن هذا القانون سيطبق من أول يوليو المقبل.

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ويصوت أعضاء مجلس النواب غدا أيضا ، على قوانين الموازنة، والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020.

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يأتي ذلك فى الوقت الذي شهد الجلسة اليوم، وأمس، مناقشات موسعة حول الموازنة، فيما شهد المجلس أيضا اجتماع  للجنة العامة بشأن الموازنة،  والموازنة الخاصة بالمجلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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