شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى يطالب بوقف خسائر الهيئات الاقتصادية وتعظيم موارد المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن تتطلب تضافر كافة الجهود وتكاتف الجميع.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وأكد "السجينى"، ضرورة إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية، والخدمية الخاسرة، وتعظيم مواردها لتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مركزا على بعض الهيئات التى ترتبط بالإدارة المحلية، وهى هيئتى النقل بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن هذه الهيئات محملة بخسائر كبيرة جدا ولا يوجد مبرر واحد لعدم التصدى لذلك، ولجنة الإدارة المحلية أصرت على مناقشة أفكار جديدة فى إعادة الهيكلة، وكيفية تعظيم الموارد، وهناك أفكار جيدة.

وأشار "السجينى"، إلى ضرورة تعظيم الموارد والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس علمية، ودعا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للإدارات الهندسية فى المحافظات، وزيادة اعتمادات مشروع إنارة الطريق الداخلى بمحافظة الإسكندرية، ودعم مخصصات الطرق فى بعض المحافظات، وسرعة تنفيذ مخطط التنمية الشاملة فى سيناء، وتبسيط إجراءات تطبيق قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولفت إلى أهمية التطوير المؤسسى لمنظومات النظافة والإعلانات والمحاجر لتنمية الموارد المحلية.