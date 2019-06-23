شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط لمجلس النواب: توجيه 37% من الاستثمارات للصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحكومة مؤمنة بأن التنمية الحقيقية هى التى تحدث على مستوى المحافظات، ولذلك زادت الاستثمارات بنسبة 40 % هذا العام.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 19/2020 إلى أن المخصص لبرامج الصرف الصحى زاد من 13,8مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه فى موازنة هذا العام، مضيفة أنه تم توجيه نحو 5,2مليار جنيه بنسبة 37% من الاستثمارات لصعيد مصر.
وأضافت هناك زيادة فى برامج التنمية المحلية بنسبة 12%، حيث بلغ المخصص لها نحو 11 مليار جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر التخطيط لمجلس النواب: توجيه 37% من الاستثمارات للصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.