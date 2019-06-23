شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف عبد الجواد بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة فى تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات وفقا للاعتمادات المالية وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة.

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وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وتقديم حصر شامل ودقيق حول المشروعات القومية المتوقفة أو المشروعات الضرورية والاعتمادات المالية المتاحة وفقا للموازنة العامة لكل عام، ويتم وضع أولويات للتنفيذ يُراعى من خلالها العائد على المواطنين والمناطق الأشد احتياجا.

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وشدد النائب على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن عدم تحديد الأولويات ينعكس على عدم الانتهاء من المشروعات وبالتالى عدم شعور المواطنين بالنتائج نتيجة عدم الانتهاء من مشروع بشكل نهائى وبدء مشروع آخر ثم عدم الانتهاء أيضا.