شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2010، النائب محمد السيد الحسينى، عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور ، بعد انتهاء التوقيت المخصص لكلمته، بقوله : "كفاية كدة يا حسني، أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين".

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وفى السياق ذاته، طالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بالإلتزام بالتوقيات المحددة لحديث كل منهم، سواء رؤساء الهيئات البرلمانية أو رؤساء اللجان النوعية، أو النواب.

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من جانبه قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إنه لا ينكر أحد الجهود المبذولة من جانب الحكومة فى شتى المجالات،لاسيما الصحة، لكن هناك تفاوت في الخدمات المقدمة للمحافظات.

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وأضاف أبو زيد، أن دائرته تعانى فالمحافظات لا ترقى للسير فيها، مشدداً فى الوقت ذاته لإلقاء نظرة على أوضاع عمال النظافة والتشجير.

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من جانب أخر، أعلن النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، محذراً الحكومة من التهور فى بيع أسهم أيا من البنوك الوطنية أو شركة التأمين، لأن ذلك يٌقلل قدرتها علي التحكم في السياسية المالية، كما أنها ليست حرة في التعامل مع ممتلكات الشعب.

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وقال عبد العال، إن المؤشرات الاقتصادية وإن كانت تتحسن مثل البطالة وميزان المدفوعات، إلا إن ذلك ليس له دلاله واضحة علي سعادة الناس.

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وتبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.