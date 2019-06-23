شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يطالب بإدراج باب تاسع فى الموازنة لدعم الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بأن تحول الحكومة الموازنة العامة للدولة إلى موازنة فقراء، لدعم الطبقات الفقيرة والبسيطة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

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وقال محمد بدراوى: "وفقا للمؤشرات هناك 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، هل نجح تقليص عجز الموازنة فى تخفيض مؤشر الفقر، للأسف هناك ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض فى معدلات التشغيل، وكيف يتم مواجهة الأمراض الاجتماعية، نقدم إيه للشعب المصرى، هل نقدم الإصلاح الاقتصادى ونقدم معه فقر، وارتفاع بطالة، هناك ارتفاع غير طبيعى لحالات الانتحار، وأمراض اجتماعية، فين اقتصاد المواطن، تعمل إيه الناس فى الوضع القائم حاليا، كل سنة نتباهى بالتقارير العالمية عن مؤشرات الاقتصاد وتحسنه، لكن أين اقتصاد المواطن".

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وتابع "بدراوى": "أطالب بضرورة وجود باب تاسع فى الموازنة لدعم الفقراء فى مصر، فإجراءات تكافل وكرامة غير كافية، 18 مليار غير كافية إطلاقا، وأتمنى المخصصات الموجودة فى الموازنة توجه نصها للفقراء، وأن يخفض سعر الدولار فى الموازنة".

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واستطرد: "أطالب الحكومة بالنظر للعشرين مليار جنيه اللى بيخدوهم مكافآت فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة، الناس اللى بتخسر متاخدش مكافآت كاملة، عايزين موازنة فقراء".

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