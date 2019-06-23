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برلمانيون يطالبون بزيادة مخصصات التأمين الصحى على الفلاحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة مخصصات التأمين الصحى على الطلاب والفلاحين ، والعلاج على نفقة الدولة فى الموازنة العامة الجديدة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

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وأكد النائب عماد محروس، ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للتأمين الصحى على الطلاب والفلاحين، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، قائلا: "الكل يعانى بسبب العلاج على نفقة الدولة، وكل النواب طالبوا بزيادة العلاج على نفقة الدولة، إحنا اللى بنتحاسب فى الشارع مش الحكومة، وأنا موافق على الموازنة العامة بس لابد نظرة عدالة للناس الفقراء البسيطة".

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ومن جانبه، طالب النائب سامر التلاوى، بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الفلاح، ومواجهة ارتفاع الأسعار للمستلزمات الزراعية ، مضيفا 

يجب زيادة مخصصات التأمين الصحى على الفلاح، وأن يكون هناك دعم موجه للزراعة ودعم موجه للتأمين الصحى، وأطلب من الحكومة نظرة عطف ورضا عن الفلاحين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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