قيادى بالمعارضة التركية: سنفتح ملفات فساد حزب أردوغان فى إسطنبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز أوغلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، والقيادى بالمعارضة التركية، أن أولى الملفات التى سيتعامل معها أكرم إمام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، هو فتح ملفات الفساد التى تورط فيها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان خلال رئاسته لمدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية.
وقال القيادى بالمعارضة التركية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حزب الشعب الجمهورى التركى، سيلتزم بالشفافية الكاملة خلال إجراءه التحقيقات الخاصة بملفات الفساد ويعلنها للرأى العام التركى خلال الفترة المقبلة.
وكان مرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم، اعترف فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو بانتخابات بلدية إسطنبول.
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