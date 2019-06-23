شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بدعم محافظات الصعيد فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء يحيى كدوانى، بدعم محافظات الصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقة التنمية الشاملة والمستدامة فى صعيد مصر.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

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وقال اللواء يحيى كدوانى: "الموازنة العامة لم تحقق آمال محافظات الصعيد، فأبناء الصعيد يعانون من الفقر ومشكلة البطالة، فهناك الملايين تحت خط الفقر، والمدن مكتظة بالسكان، عدد السكان كبير ومتزايد، ويوجد انفجار سكانى فى الصعيد الذى يعانى من الفقر المدقع، ولابد أن نفكر خارج الصندوق لمواجهة هذه المشكلات ومعالجتها".

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وتابع "كدوانى قائلا ": "الصحراء الشرقية خالية من السكان، لا يوجد أى مطلات لمحافظات الصعيد على البحر الأحمر، فلابد من إعادة التقسيم والتوزيع الجغرافى يكون عرضى يصل للبحر الأحمر" ، مطالبا الحكومة بوضع خطة لمعالجة مشكلة المواصلات فى الصعيد، وإنشاء خط سكة حديد بين العاصمة الإدارية وأسوان، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الصعيد مشاكلة كثيرة".

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من جانبه، قال النائب عصام بركات، إن النظام الضريبى المصرى يعانى من عدة مشكلات، فى الأداء التنفيذي للمصالح والإدارات الضريبية، لا تحصل أكثر من 51,7 % من جملة إيراداتها، بالإضافة إلى تزايد مشكلة التهرب الضريبى، وتزايد معدل أحكام القضاء التى تصدر ضد الدولة لصالح الممولين، مطالبا بتشكيل لجنة وحوار مجتمعى موسع لعلاج هذه المشكلة، معربا عن موافقته على الموازنة.

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