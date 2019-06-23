شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استقبال الدكتور على عبد العال لرئيسة الجمعية الوطنية الصربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الأحد، مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق لها.

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رحب الدكتور عبد العال اللقاء بمايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، واصفاً العلاقات المصرية الصربية بالتاريخية، والتى أرسى أسسها الزعيمين الخالدين جمال عبدالناصر وتيتو، وأشار عيد العال أن لدى البلدين الصديقين رغبة صادقة في إعادة ترسيخ تلك العلاقات في الوقت الراهن، مشيداً في ذلك الصدد بدور جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، والتى تُعد آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وأكد الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء على أن لدى البلدين فرصة ذهبية لتطوير العلاقات المصرية الصربية مدعومة بإرادة سياسية صادقة لدى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً إلى هناك تعاون بين البلدين في كافة المجالات، مرحباً بعقد اللجنة المشتركة المصرية الصربية في القاهرة، على الصعيد الإقليمي، ثمن الدكتور على عبد العال المواقف الصربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأكد الدكتور على عبدالعال على أن المنطقة مليئة بالإضطرابات مشيراً إلى أن الموقف المصرى يرتكز على ضرورة حل كافة أزمات المنطقة بالطرق السلمية.

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أشار الدكتور على عبدالعال إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج إصلاح إقتصادي طموح، وفرصاً استثمارية واعدة في إقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقوم بثورة تنموية خاصة في مجال البنى التحتية، كما شدد الدكتور على عبد العال على أهمية تشجيع السياحة الصربية القادمة إلى مصر، مشيداً فى ذلك الإطار بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد داعياً إلى افتتاح خطوط طيران مباشرة بين صربيا والمقاصد السياحية المصرية.

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من جانبها، أعربت مايا جويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، عن جزيل شكرها على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد على أن هناك إرادة صادقة لعودة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتى تعود إلى 110 عاماً، مشيرة إلى أن البلدين لديهما تاريخ كفاحي مشترك منذ العمل سوياً في حركة عدم الانحياز.

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أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية على أن صربيا تنظر لمصر كبوابة للتعاون مع إفريقيا مرحبة بالرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقى، مشيرة إلى أن صربيا تدعم مصر فى جهودها لإحلال السلام في المنطقة، وفى نهاية اللقاء وجهت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للدكتور على عبدالعال لحضور اجتماعات الجمعية الـ 141 للإتحاد البرلمانى الدولى، والتى سوف تستضيفها الجمعية الوطنية الصربية.

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ووقع الدكتور على عبدالعال ومايا جويكوفيتش على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس النواب المصرى والجمعية الوطنية الصربية فى المجال البرلمانى.

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