شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستهدفات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تمت بناءً على تقديرات واقعية، قائلا "اقتصادنا ينمو وهو توسيع للنشاط وزيادة للإيرادات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضح معيط ، أن ضرائب المهن شهدت نمو بلغ نحو 57% نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة مع المهن المختلفة، بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى ذلك، مشيرا إلى أن الحصيلة من الإيرادات فى طريق تحقيق المستهدفات بالموازنة الحالية للسنة المالية 2018/2019 ، مضيفا "تعرضنا لضغوط شديدة وظروف صعبة، ومتطلبات حماية الدولة المصرية، وتوفير فرص العمل هى ضغوط شديدة جدا، توصيل الغاز للمنازل كان مليار أصبح 3 مليارات، وهناك 31 مليار جنيه زيادة فى الأجور، و28 مليار زيادة فى المعاشات، ومستمرين فى دعم الحماية الاجتماعية".
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