شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: المستهدفات فى الموازنة تمت بناءً على تقديرات واقعية واقتصادنا ينمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستهدفات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تمت بناءً على تقديرات واقعية، قائلا "اقتصادنا ينمو وهو توسيع للنشاط وزيادة للإيرادات".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

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وأوضح معيط ، أن ضرائب المهن شهدت نمو بلغ نحو 57% نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة مع المهن المختلفة، بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى ذلك، مشيرا إلى أن الحصيلة من الإيرادات فى طريق تحقيق المستهدفات بالموازنة الحالية للسنة المالية 2018/2019 ، مضيفا "تعرضنا لضغوط شديدة وظروف صعبة، ومتطلبات حماية الدولة المصرية، وتوفير فرص العمل هى ضغوط شديدة جدا، توصيل الغاز للمنازل كان مليار أصبح 3 مليارات، وهناك 31 مليار جنيه زيادة فى الأجور، و28 مليار زيادة فى المعاشات، ومستمرين فى دعم الحماية الاجتماعية".

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