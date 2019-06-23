شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط:زيادة معدلات النمو متزامنة مع خفض الدين وضخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو الاقتصادى مستدامة ومتزايدة، وجاءت من زيادة معدلات الاستثمار، ومنعكسة على معدلات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل أساسى على معدلات البطالة، وهو ما يضمن أن أى جهود للتنمية توفر مزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين.

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وأضافت "السعيد" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن مجلس النواب ، هو رقيب على الحكومة، لكنه شريك فى التنمية، وأن معدلات النمو تزيد بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية، فى الوقت التى تعمل فيه الدولة على زيادة الاستثمار، فضلاً عن خفض معدلات العجز والدين العام.

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وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاصلاحات التى تمت فى التسعينات وفى 2003 هى اصلاحات مالية نقدية، لكن فى 2016 ما حدث هى إصلاحات هيكلية جذرية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلى بدأت بالفعل فى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات.

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