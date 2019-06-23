من منزل الحاصل على أعلى معدل في الباك.. ياسين: “هذا مجهود سنوات والمدرسة العمومية تحتاج إلى التنظيم”.. ووالدته باكية: ابني شرف وطنه – فيديو

عبر ياسين هباز، عن فرحته بحصوله على أعلى معدل باكالوريا لهذه السنة.

وقال ياسين في حديثه مع “اليوم24″، إنه بعد نيله شهادة الباكالوريا، يطمح إلى الولوج إلى الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وأشار ياسين إلى أنه لم يتوقع حصوله على هذا المعدل، وقال: “بفضل لله، ومرافقة أساتذتي، وأسرتي لي، تلقيت الخبر بفرح كبير”.

ووجه الشاب، الذي يقطن في مدينة سلا، نصيحته إلى التلاميذ، الذين يطمحون إلى التفوق في الباكالوريا، أن يثابروا طوال السنة من أجل نيل هذه الشهادة، وذلك بهدف إسعاد آبائهم.

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وأفاد ياسين أنه “تابع طوال مشواره الدراسي في المدارس الخاصة”، موضحا أن “هذا لا يعني أنه ينتقص من قيمة المؤسسة العمومية، فهي حافلة بالمواهب، لكن في رأيي أن المؤسسات التعليمية العمومية، فتحتاج إلى تنظيم”، بحسب تعبيره.

يذكر أن ياسين هباز حصل على معدل 19,40 من 20، في مسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.