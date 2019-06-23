سعيدة شرف تعود لميدان الإعلام.. وهذه تفاصيل برنامجها -فيديو

كشفت الفنانة المغربية سعيدة شرف، اليوم الأحد، أنها تحضر لبرنامج إعلامي، تعود به للميدان الذي امتهنته قبل احترافها الفن.
وكشفت سعيدة شرف ل”اليوم24″ أن برنامجها سيستضيف شخصيات في مجالات متعددة منها الفن والثقافة، موضحة أنها ستعرض البرنامج على التلفزيون المغربي، وإن لم يتم قبول مشروعها، ستتكلف هي بإنتاجه.
وتحدثت سعيدة شرف عن مشاركتها للمرة الثامنة في مهرجان موازين، وتذكرت أولى حفلاتها.
وأشارت الفنانة الصحراوية، أنها ستصور كليب جديد بعنوان “دك دك سيقاني”، والذي ستمزج فيه بين الموسيقى الحسانية والإفريقية.
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