الجماهير المصرية تتفاعل مع فوز “الأسود” على ناميبيا

القاهرة-“اليوم24”

تقاسمت الجماهير المصرية فرحة الانتصار مع المغاربة، بعد نجاح “أسود الأطلس” في تحقيق الفوز خلال الجولة الافتتاحية من مباريات الدور الأول لنهايات كأس أمم إفريقيا.

وعبرت الجماهير المصرية عن سعادتها بتحقيق المنتخب المغربي للفوز، بعدما قص شريط البطولة القارية بالشكل الأمثل، في انتظار التأكيد خلال المباريات المتبقية.

وسبق للعديد من مشجعي منتخب البلد المنظم للتظاهرة القارية التأكيد على قدرة المنتخب الوطني على تجاوز عقبة نظيره الناميبي، في تصريحات متفرقة ل “اليوم 24″، صباح اليوم الأحد، بشوارع العاصمة القاهرة.