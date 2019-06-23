مريام فارس ترد على الضجة التي خلقتها في موازين.. وتعتذر من المصرين

ردت الفنانة اللبنانية، مريم فارس، اليوم الأحد، على الضجة التي خلقها تصريحها في الندوة الصحفية لمهرجان موازين، حين قالت إن سبب غيابها عن إحياء حفلات بشكل مستمر في مصر، عكس بدايتها، هوأن متطلباتها أصبحت مع مرور الوقت ثقيلة على مصر.

ونشرت مريام فارس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بيانا توضيحيا، تبين فيه أنها لم تقصد الإساءة لمصر أو التعالي على زملائها الفنانين.

وكتبت مريام فارس :”أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الذي أجريته بمهرجان موازين، وطرح علي سؤال هو: “لماذا قلت حفلات اليوم في مصر علما أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟ كان جوابي واضحا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي ثقيلة على مصر”٠

وفسرت مريام قصدها من جوابها بإضافة: “قلت ذلك بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي..أعيد وأكرر قلت” صارت” يعني أصبحت، وليس صرت (مع ضم التاء) يعني أصبحت (مع ضم التاء)، والفرق شاسع، وأكملت كلامي قائلة: لهذا السبب قلت حفلات في مصر، أي لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع، وهذا منطقي جدا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة، وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر”.

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وزادت مريام موضحة: “أنا لم أتعال على زملائي الفنانين كما حلول البعض تحريف كلامي، والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر. أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي وإحترامي وتقديري للجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب”.

وختمت مريام توضيحها ب: “يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر. أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر” أعيد وأكرر تحيا مصر”.

هذا وتحيي مريام فارس، ليلة اليوم الأحد، سهرة ضمن فعاليات مهرجان موازين ، بمنصة النهضة، رفقة الثنائي المصري” أوكا وأورتيغا”.