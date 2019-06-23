تدبير النفايات في البيضاء.. انطلاق العمل بالعقود الجديدة وهذه هي الشركات -التفاصيل

من المرتقب أن تعطي جماعة الدارالبيضاء في مقر ولاية الجهة، بعد غد الثلاثاء، انطلاقة عمل شركات النظافة، بالعقود الجديدة، والمتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النظافة الحضرية، وتدبير النفايات المنزلية.

ورست الصفقة الخاصة بتدبير قطاع النظافة في الدارالبيضاء، على شركتي “ديرشبورغ”، و”أفيردا”؛ إضافة إلى أنه تم إقصاء ملف الشركة المغربية “ميكوماغ”، و”نور” التركية.

وستعمل الشركة اللبنانية “أفيردا” على تدبير قطاع النظافة في مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، والصخور السوداء، والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي، وسيدي مومن، وعين السبع، بينما تسير الشركة الفرنسية “ديرشبورغ” القطاع في كل من مقاطعات أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومرس السلطان، والفداء، ومولاي رشيد، وبنمسيك.

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يذكر أن الشركتين ستعملان على تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية على مدى سبع سنوات.

وكانت جماعة الدارالبيضاء قد أفرجت عن دفتر التحملات الجديد الخاص بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، بعد أن فسخت العقد مع كل من الشركة الفرنسية “سيطا البيضاء”، والشركة اللبنانية “أفيردا”، السنة الماضية، وبذلك دخلت عدد من الشركات الأجنبية في التنافس من أجل الظفر بصفقة تدبير قطاع النظافة في الدارالبيضاء.

وعلى الرغم من فسخ عقدها، حظيت شركة “أفيردا” اللبنانية، بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية للمرة الثانية على التوالي، على اعتبار أن مسألة فسخ العقد تمت مع المجلس الجماعي بطريقة ودية، وشاركت في تدبير القطاع في المدينة في المرحلة الانتقالية.