شكرا “بوحدوز” ناميبيا…وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهدف

تصدر وسم شكرا “بوحدوز” ناميبيا، مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مباشرة بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد ناميببا، اليوم الأحد، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

واستحضر الجمهور المغربي، ذكرى هدف المهاجم المغربي بوحدوز في شباك النخبة الوطنية، خلال المباراة التي جمعت بين المغرب وإيران، برسم مباريات الجولة الأولى من كأس العالم في روسيا، صيف 2018.

وتصدر الوسم المذكور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهدف الذي سجله إتامونو كيميني في شباك منتخب بلاده، معيدا سيناريو هدف بوحدوز في مرمى المنتخب الوطني، ومهديا بذلك ” أسود الأطلس” أول ثلاث نقاط في “الكان”