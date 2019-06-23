ألاف المغربيين يخرجون للشوارع ضد صفقة القرن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج آلاف المغاربة، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية لرفض صفقة القرن، والورشة الاقتصادية في البحرين.

وحمل المتظاهرون، بهذه المسيرة التي دعت إليها 8 منظمات مغربية، الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وتوجهت المسيرة التي نظمت تحت شعار "من أجل فلسطين، ضد صفقة العار، ضد ورشة الخيانة في البحرين"، من باب "الحد التاريخي" تجاه مبنى البرلمان.

وقد ندد المشاركون من خلال هتافات قوية، بمحاولة الإدارة الأميركية فرض ما يسمى صفقة القرن.

وردد المحتجون شعارات من قبيل “الشعب يرفض الصفقة "، و“الشعب يريد تحرير فلسطين".

كما وانتقد المحتجون من خلال شعاراتهم، قبول عدد من الدول العربية لصفقة القرن، والمشاركة في ورشة المنامة.

وشاركت في المسيرة جمعيات غير حكومية ونقابات وأحزاب وهيئات، إحراق علم الدولة الصهيونية .

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وقد طالب المشاركون، حكومة بلادهم بوقوف ضد هذه الصفقة، خصوصا أنها تهدف تصفية القضية الفلسطينية، رافعين صور الأقصى للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. ورفع عدد من المتحجين رفع شعارات تندد بوفاة محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق .

قالت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، إن موقفها حول ورشة المنامة ستعبر عنه في الوقت المناسب.

وجاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي بالرباط، خلال ردًا على سؤال حول تقارير إعلامية أشارت لمشاركة المغرب في قمة البحرين، في الوقت الذي لم تؤكد أو تنف الحكومة ذلك على بعد أيام من انطلاق ورشة المنامة.

وصرّح الخلفي أن "بخصوص قمة البحرين فمواقف المملكة المغربية، المتعلقة بسياساتها الخارجية، تعبر عنها مؤسساتها في الوقت والسياق المناسبين".

وتابع أنه "بالنسبة للحكومة هي التي تحدد، توقيت إعلان الموقف المرتبط بذلك".

والمنظمات غير الحكومية التي دعت إلى المسيرة هي "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

بالإضافة إلى "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إضافة إلى "الائتلاف المغربي للتضامن"، و"لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وورشة "الازدهار من أجل السلام"، المرتقبة في المنامة يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، دعت إليها واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".