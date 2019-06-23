اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، العثور على رفاة منتسب بالدفاع المدني في الانبار، بعد اعتراف معتقل عربي الجنسية على مكانه في صحراء المحافظة. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت ومن خلال اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وهو عربي الجنسية من العثور على رفاة احد الشهداء المغدورين من منتسبي الدفاع المدني بمحافظة الانبار في منطقة الچليبات الوسطى ضمن صحراء الانبار".



واضافت الوزارة، أن "هذه العملية جاءت بالتعاون مع استخبارات شرطة الحدود".



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