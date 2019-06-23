قتيبة الجبوري: تشريع قانون الضمان الصحي سيؤدي لطفرة من ناحية نوعية الخدمات

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت ورشة عمل برئاسة قتيبة إبراهيم الجبوري ومشاركة وزير الصحة والبيئة علاء العلوان ووكلائه وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاحد لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي ودراسة مواده".ولفت البيان الى أنهم "قدموا خلال الورشة مداخلات ونقاشات مستفيضة حول مشروع القانون كمحاولة لتطوير وتحسين قطاعات وزارة الصحة والارتقاء بواقعها فضلا عن ضرورة مناقشتها وتضمينها برؤية تتوافق مع البرنامج الحكومي".

ونقل البيان عن الجبوري قوله، إن "تشريع قانون الضمان الصحي سيؤدي الى طفرة من ناحية نوعية الخدمات المقدمة سواء كانت علاجية او تشخصية".