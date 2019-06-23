الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جازان وأبها بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الاحد، أن قواتها استهدفت مطارات في جازان وأبها السعوديتين بطائرات مسيرة. وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للجماعة إن "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات أبها وجيزان". وأكد المتحدث أن "هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارات المذكورة".



وشدد المتحدث على أن "هذا الاستهداف جاء ردا على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية". وشدد المتحدث على أن "هذا الاستهداف جاء ردا على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية".

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