استنفار الدفاع المدني في كركوك بعد هزة أرضية شعر بها الأهالي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كوادر الدفاع المدني أعلنت استنفار كافة الفرق وانتشارها داخل محافظة كركوك، بعد هزة أرضية شعر بها مواطنو المحافظة".

وأضاف أن "انتشار فرق الدفاع المدني جاء تحسباً من وقوع أي طارئ".



وكانت هزة أرضية قد ضربت في وقت سابق من اليوم الأحد، الحدود العراقية الإيرانية، فيما شعر بها الأهالي في محافظات ديالى وكركوك والسليمانية.