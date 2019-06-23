منتخب الفراعنة يطوي صفحة الواقعة مع عارضة الأزياء عبر إنستجرام

2019-06-23 | 18:56
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وقال لهيطة خلال تصريحات لفضائية "تايم سبورت"، إن "ما حدث من بعض لاعبي منتخب مصر حقيقي وليست شائعة، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الأمر".
وأضاف: "الأمر ليس كما أشيع، ولكن الجهاز الفني فضل غلق هذه الصفحة خلال الفترة الحالية من أجل التركيز في بطولة أمم إفريقيا".
وأكمل: "المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، طالب جميع اللاعبين بتوخي الحذر في مثل هذه المواقف، ووجه كلامه للجميع وليس للرباعي صاحب الواقعة فقط".
يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا.
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع أوغندا المتصدرة بفارق الأهداف.
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