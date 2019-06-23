الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا قلقة إزاء النشاط الإيراني

أعربت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن عن قلقها العميق بشأن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية والتي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار البيان إلى الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي، وفي خليج عمان بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري.



واعتبر هذه الهجمات بأنها تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن البضائع، قائلة في البيان: "يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة ونحثُّ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر".





كما لفت البيان إلى هجمات الحوثيين على السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، مدينا على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو/حزيران والذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا، معبرا عن الدعم الكامل للمملكة والدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.

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وأبدت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية قلقها إزاء قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بإرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات.

ودعت اللجنة الرباعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزا.







وأكد البيان التزام اللجنة بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، معربا عن دعم اللجنة بالكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث..

وفي هذا الصدد، دعا البيان جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم.

كما دعا الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم.

ودعت اللجنة الرباعية في بيانها الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وتنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو.



ووفق البيان، ترى دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.