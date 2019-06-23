بومبيو في طريقه للسعودية والإمارات لتأكيد "التحالف الاستراتيجي"

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وتشكيل تحالف استراتيجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال بومبيو قبيل صعوده الطائرة، إنه يسعى خلال زيارته إلى الشرق الأوسط إلى تشكيل تحالف يضم دول الخليج وشرق آسيا وأوروبا للرد على السياسات الإيرانية العدائية.

وأضاف أن الإيرانيين ليس لديهم أي مصداقية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بإسقاط الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن إيران ستواصل عرض الأخبار المزيفة ويجب أن نضمن أن الإعلام يميز ما هو صحيح.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك سلسة جديدة من العقوبات على طهران لحرمانها من الموارد لتمويل الإرهاب وتصنيع السلاح النووي.

وفي وقت سابق الأحد، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد إيراني لمصالحها.

Advertisements

وقال بنس، في مؤتمر صحفي، إن رسالة الرئيس دونالد ترامب إلى إيران كانت واضحة، وهي ألا نسمح لها بحيازة أسلحة نووية، مضيفا: "إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم".

وشدد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بنشر العنف في المنطقة، كما لن تسمح لها بحيازة أسلحة نووية.

وأشار إلى أن مستشاري الأمن القومي يطرحون كل الخيارات أمام ترامب ومنها الخيار العسكري، لافتا إلى أن إيران "ليس لها قبل بمواجهة القوات الأمريكية في المنطقة".

وألمح بنس إلى أن كل قيادات الأمن القومي في أمريكا كانت تدعم الضربة العسكرية على إيران.

وكان بومبيو أكد في تصريحات سابقة، أن موافقة واشنطن على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط يعد دليلا على جديتها في التعامل مع التهديدات الإيرانية، لافتا إلى قدرة بلاده على الرد إذا هاجمت إيران مصالحها.

وقال بومبيو في كلمة له، إن الولايات المتحدة ستستمر في حملة الضغط على إيران، مؤكدا استمرار العمل مع شركاء واشنطن في العالم لمواجهة مخاطر النظام الإيراني.