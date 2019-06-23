- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/6/23 09:06 مساء بتوقيت أبوظبي
برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران - أرشيفية
قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الأحد، إن نظام ولاية الفقيه "يمثل تهديدا لحرية الملاحة، وهو ما يهدد دول العالم أجمع".
وأشار هوك في تصريحات للصحفيين، إلى أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي "حدد إيران على أنها الأكثر خطرا على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، مشددا على أن طهران "لا تتعامل إلا بسياسة العنف والإرهاب".
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران عن اتفاق مع مسؤولين بالكويت على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يدعم بها وكلاءه الإرهابيين في الشرق الأوسط.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده عززت وضع قواتها في المنطقة لأهداف دفاعية، نافيا أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بعث برسالة إلى طهران في وقت سابق.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم طهران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.
وتصاعد التوتر في المنطقة بعد إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة مسيّرة أمريكية، وأعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: إيران تهدد دول العالم أجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.