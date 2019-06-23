انت الان تتابع ترامب: لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة (إن.بي.سي نيوز) يوم الأحد إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقا.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

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وقال ترامب لبرنامج ”واجه الصحافة“ على (إن.بي.سي) ”لم أبعث بهذه الرسالة“، مضيفا ”لا أسعى للحرب“.

وردا على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب ”أعتقد أنهم يريدون التفاوض. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. والصفقة معي نووية... لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي. ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما“.