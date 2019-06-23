الان تتابع أردوغان يعترف بهزيمة مرشح حزبه ويهنئ المعارضة بالفوز في انتخابات اسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 9:25 م, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أردوغان أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوز مرشح المعارضة إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول وهنئه بتغريدة.

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