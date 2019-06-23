وزير الإعلام اليمني يعرض فيديو لنهب مليشيات الحوثي محلات اليمنيين لتمويل عملياتهم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عرض وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فيديو أظهر نهب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران محلات أحد التجار اليمنيين في صنعاء بالسلاح.

وعلق الإرياني على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إن هذا المشهد يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بالاعتداء على مالك أحد المحلات التجارية في صنعاء بغرض جباية الأموال لصالح المجهود الحربي وتمويل عملياتها القتالية والتخريبية في اليمن والإقليم.

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وأضاف أن عملية النهب الحوثية التي يظهرها الفيديو نموذج لهمجية ووحشية وإرهاب هذه المليشيا بحق المواطنين اليمنيين.

وتابع واجه المدنيون في مناطق سيطرة الحوثيين أبشع أنواع القمع والتنكيل والترهيب لم يسبق لها مثيل بهدف إسكاتهم وإخضاعهم، في ظل صمت دولي مطبق على هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتساءل أين اليمنيين الأبطال أحفاد من صنعوا التاريخ والأمجاد من هذه المشاهد وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني في كل مناطق سيطرتهم،ومتى سيهب مشائخ ورجال اليمن لاستعادة امجادهم وهيبتهم وكرامتهم والثأر من الشرذمة الباغية.

ودعا كافة المسؤلين وقيادات الاحزاب والسياسيين والإعلاميين والناشطين لإدراك حجم الخطر وتوحيد الصف والعمل لإنقاذ الشعب اليمني، وترك المماحكات والمعارك الجانبية وتركيز كل الإمكانيات والجهود تحت قيادة الرئيس هادي لحسم المعركة مع مليشيا الإرهاب الحوثية.