الان تتابع بومبيو: نسعى إلى تشكيل تحالف يضم دول الخليج ودول شرق آسيا وأوروبا لنرد على إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإيرانيين ينشرون أخبارا كاذبة ومزيفة. وأضاف: ” الإيرانيون ليس لديهم أي مصداقية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بإسقاط الطائرة المسيرة.. سنواصل جهودنا لنحرم إيران من الموارد التي يستخدموها لدعم الإرهاب”. وتابع: “نسعى إلى تشكيل تحالف يضم دول الخليج ودول شرق آسيا وأوروبا لنرد على إيران”.

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