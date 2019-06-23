المنظمة الدولية للطيران المدني تدين العدوان الإرهابي من الميليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي

جدة - عمرو شويل أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، كما عبر عن غضبه الشديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي، ومنشآت الركاب وعمليات الطيران.

يدين المجلس كذلك الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والهجوم على المدنيين والبنية التحتية للطيران المدني، كما يقدم المجلس تعاطفه إلى ضحايا هذا الهجوم.