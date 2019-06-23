الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:57 م, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث التعاون الاستراتيجي.

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