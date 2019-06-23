اعتبر مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو مساء اليوم الأحد أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا".
وصرح إمام أوغلو للصحافيين بعدما وجه صفعة قوية الى الرئيس رجب طيب إردوغان عبر الفوز على مرشحه بن علي يلديريم أن "هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة. إنها تشكل بداية جديدة".
وفي كملة له عقب إظهار النتائج الأولية لفوزه برئاسة بلدية إسطنبول عبر إمام أوغلو، عن شكره لكل من دعموه من سكان إسطنبول، معلناً بداية عهد جديد في إسطنبول وانتهاء عصر الانحياز والتفرقة، في إشارة للسيطرة السابقة لحزب أردوغان على مقدرات بلدية إسطنبول.
وأظهر فرز 95% من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول تقدم إمام أوغلو بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على 53.6 % من الأصوات مقابل 45.4 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا أول تصريح لمرشح المعارضة بعد فوزه بانتخابات اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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