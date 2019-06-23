الجامعة العربية تدعم السلطة الفلسطينية بـ100 مليون دولار شهرياً

أكد وزراء المالية العرب اليوم الأحد، مجدداً التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً.
وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ في مقر الجامعة بالقاهرة، إنهم قرروا الالتزام بـ"تفعيل شبكة الأمان العربية دعماً لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها"، بـ"دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً".
وأكد وزراء المالية العرب "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي".
وأدانوا "القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، داعين المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ، والمعابر الإسرائيلية.
وتقتطع إسرائيل منذ فبراير(شباط) 2019 نحو 10 ملايين دولار من هذه العائدات الفلسطينية، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهرياً لأسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية، أو الذين استشهدوا في مواجهات مع إسرائيل.
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